Ibrahimovic : Malaise annoncé au PSG !

En débarquant au PSG dans la foulée de QSI, Zlatan Ibrahimovic a fait passer le club dans une nouvelle dimension. Le géant suédois était d’une exigence telle que chaque joueur était presque forcé de hausser son niveau de jeu. Le conseiller de l’AC Milan en a d’ailleurs déstabilisé certains chez les Rouge-et-Bleu, notamment au poste de gardien.
Ibrahimovic en a mis plus d'un mal à l'aise au PSG
Comme le rapporte Le Parisien, des bruits de couloir évoqueraient certains coups de gueule ou quelques vannes de Zlatan Ibrahimovic, notamment à l’encontre de gardiens qui n’étaient pas au niveau. Dans les vestiaires du PSG, on expliquerait que plusieurs auraient été fragilisés par les propos de l’ex-buteur suédois.
Les gardiens se sont enchaînés au PSG avant Chevalier
Ce n’est pas un hasard si le PSG a régulièrement changé de gardien depuis le début de l’ère QSI. Le club de la capitale avait initialement placé ses espoirs en Salvatore Sirigu, avant de miser sur Kevin Trapp puis Alphonse Areola. Keylor Navas est ensuite arrivé, avant de céder sa place à Gianluigi Donnarumma. Désormais, c’est Lucas Chevalier qui occupe ce rôle, avec la pression de faire oublier son prédécesseur, qui a remporté la Ligue des champions la saison passée.