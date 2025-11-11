Ibrahimovic : Malaise annoncé au PSG !

Pierrick Levallet

Après l’arrivée de QSI en 2011, le Qatar a misé sur un joueur pour faire basculer le PSG dans une autre dimension : Zlatan Ibrahimovic. Le géant suédois exigeait le meilleur chez les Rouge-et-Bleu. Le désormais conseiller de l’AC Milan voulait que chaque joueur hausse son niveau de jeu, à un point tel que certains auraient été déstabilisés par le buteur passé par le FC Barcelone, l’Inter et la Juventus avant le PSG.

Ibrahimovic en a mis plus d'un mal à l'aise au PSG Comme le rapporte Le Parisien, des bruits de couloir évoqueraient certains coups de gueule ou quelques vannes de Zlatan Ibrahimovic, notamment à l’encontre de gardiens qui n’étaient pas au niveau. Dans les vestiaires du PSG, on expliquerait que plusieurs auraient été fragilisés par les propos de l’ex-buteur suédois.