La lourde accusation contre une star du PSG !

Le Paris Saint-Germain évolue avec quelques blessés dans le secteur offensif. Khvicha Kvaratskhelia n'a pas intégré l'infirmerie parisienne, mais n'est pas au rendez-vous selon Walid Acherchour. Le consultant de RMC s'est laissé aller sur le niveau de l'attaquant géorgien... en Ligue 1 spécifiquement. C'est ce que lui reproche Acherchour. Explications.

Khvicha Kvaratskhelia a mis tout le monde d'accord les semaines suivant son transfert du Napoli à 70M€ l'hiver dernier. Et notamment lors de la phase à élimination directe de Ligue des champions où le PSG est ressorti victorieux pour la première fois de son histoire. Son apport technique et physique défensivement parlant ont bluffé.

«J'ai l'impression qu'il n'en a rien à cirer de la Ligue 1, mais vraiment» Cependant, aux yeux de Walid Acherchour, Khvicha Kvaratskhelia choisirait ses matchs ces derniers temps. « Kvaratskhelia, on en pense quoi de son début de saison ? C'est insuffisant non ? Et moi, j'aime beaucoup le joueur : la mentalité qu'il a, l'intensité. Mais j'ai l'impression qu'on est en train de se taper le Kvaratskhelia version 2 du Napoli. Il avait commencé très très fort, comme au PSG. Les six premiers mois, il n'a pas beaucoup joué au Napoli la saison dernière, donc l'histoire de la fatigue... J'ai l'impression qu'il n'en a rien à cirer de la Ligue 1, mais vraiment ».