Transfert à 40M€ : Un problème annoncé au PSG !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Largement pointé du doigt après sa nouvelle prestation décevante dimanche soir avec le PSG contre l'OL, Lucas Chevalier est critiqué par Pierre Ménès qui commence sérieusement à s'interroger sur le nouveau gardien qui a pourtant coûté 40M€ au club de la capitale cet été.

Le PSG s'est-il trompé en misant 40M€ (hors bonus) sur le transfert de Lucas Chevalier cet été pour remplacer Gianluigi Donnarumma ? Le deuxième gardien de l'équipe de France s'est une nouvelle fois retrouvé au coeur de la critique dimanche soir après la victoire sur la pelouse de l'OL (3-2), lui qui est loin d'être impérial depuis son arrivée au PSG.

« À force de ne jamais rien pouvoir faire... » Dans une vidéo sur sa chaine Youtube, Pierre Ménès commence sérieusement à s'interroger sur les capacités de Lucas Chevalier : « C'est vrai que Lucas Chevalier ne peut pas faire grand-chose sur les deux buts. Mais à force de ne jamais rien pouvoir faire sur aucun ballon, ça commence à devenir problématique au bout d'un moment », explique-t-il.