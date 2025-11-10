Transfert à 40M€ : Un problème annoncé au PSG !

Largement pointé du doigt après sa nouvelle prestation décevante dimanche soir avec le PSG contre l'OL, Lucas Chevalier est critiqué par Pierre Ménès qui commence sérieusement à s'interroger sur le nouveau gardien qui a pourtant coûté 40M€ au club de la capitale cet été.
Le PSG s'est-il trompé en misant 40M€ (hors bonus) sur le transfert de Lucas Chevalier cet été pour remplacer Gianluigi Donnarumma ? Le deuxième gardien de l'équipe de France s'est une nouvelle fois retrouvé au coeur de la critique dimanche soir après la victoire sur la pelouse de l'OL (3-2), lui qui est loin d'être impérial depuis son arrivée au PSG.
« À force de ne jamais rien pouvoir faire... »
Dans une vidéo sur sa chaine Youtube, Pierre Ménès commence sérieusement à s'interroger sur les capacités de Lucas Chevalier : « C'est vrai que Lucas Chevalier ne peut pas faire grand-chose sur les deux buts. Mais à force de ne jamais rien pouvoir faire sur aucun ballon, ça commence à devenir problématique au bout d'un moment », explique-t-il.
Luis Enrique monte au créneau
De son côté, Luis Enrique a assuré la défense de son gardien au PSG : « L’erreur n'est pas du gardien. Tu dois avancer s'il y a une bonne pression sur le ballon, sinon tu dois courir pour reculer. On en a parlé à la mi-temps parce qu'on a encaissé deux buts de cette manière, ce sont des erreurs individuelles qu'il faut corriger », a indiqué le coach espagnol du PSG après la rencontre.