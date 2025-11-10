PSG : «Il ne vaut rien», Riolo annonce la fin pour un joueur ?

Depuis le début de la saison, certains joueurs du PSG semblent en difficulté. C’est notamment le cas de Gonçalo Ramos. Le numéro 9 parisien est de moins en moins utilisé par Luis Enrique, ce qui commence à inquiéter certains observateurs. Daniel Riolo estime qu’aux yeux du coach espagnol, le Portugais n’existe quasiment plus.
Le PSG réalise un début de saison intéressant. Malgré les nombreuses blessures, le club parisien est en tête de la Ligue 1, et fait partie du top 8 au classement de la Ligue des Champions. Cependant, certains joueurs peinent à convaincre. C’est notamment le cas de Gonçalo Ramos, qui a pourtant eu sa chance en l’absence d’Ousmane Dembélé.
Gonçalo Ramos en difficulté
Auteur de buts importants face à Tottenham, Barcelone, ou plus récemment face à Nice, le numéro 9 semble cantonné à un rôle de supersub. Luis Enrique ne compte plus vraiment sur lui en tant que titulaire, et préfère remplacer Ousmane Dembélé par Senny Mayulu dans ce rôle de faux numéro neuf. Daniel Riolo estime que le statut de Gonçalo Ramos est inquiétant.
« Il décide que quoi qu'il en soit Ramos ne vaut rien »
« Luis Enrique, il décide que quoi qu'il en soit Ramos ne vaut rien, qu'il ne vaut que 10 minutes. Bon, on ne peut pas dire non plus que quand il est titulaire qu'il envoie du rêve. Il ne s'en tire pas mieux autrement, donc on va dire maintenant que c'est un supersub et qu'il n'est que ça », a ainsi confié Riolo au micro de l’After Foot ce dimanche soir.