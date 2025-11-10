Retour de folie au PSG, Luis Enrique valide !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Pendant plusieurs mois, Warren Zaïre-Emery a été déclassé au PSG. Mais depuis quelques matchs, le numéro 33 revient en force, affichant de très belles performances au sein du club parisien. Présent en conférence de presse ce dimanche soir, Luis Enrique a d’ailleurs tenu à féliciter le crack de 19 ans.

Le PSG peut se targuer d’avoir retrouvé un crack en son effectif. Relégué dans la hiérarchie des milieux de terrain parisiens lors des derniers mois, Warren Zaïre-Emery retrouve de sa superbe. Le joueur né en 2006 monte clairement en puissance depuis plusieurs matchs, et a même été décisif ce dimanche soir en ouvrant le score face à l’OL.

Zaïre-Emery revient bien Important, Warren Zaïre-Emery est également très responsabilisé par Luis Enrique. Le crack de 19 ans a porté plusieurs fois le brassard cette saison au PSG, et enchaîne les titularisations. De quoi lui redonner de la confiance, lui qui a fait son retour dans le groupe de l’équipe de France après un court retour chez les Espoirs. A l’issue de la victoire du PSG contre Lyon ce dimanche soir (2-3), Luis Enrique s’est de nouveau félicité de la prestation de Zaïre-Emery.