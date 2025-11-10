«Facho», nouveau scandale au PSG !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Le PSG fait l'objet d'une nouvelle polémique pour le moins inattendue puisque son nouveau gardien, Lucas Chevalier, est accusé de partager des idées d'extrême droite après un like sur une publication instagram. Et le numéro 30 du PSG a répondu au scandale avec un communiqué très cash dans la nuit de dimanche à lundi.

C'est un bad buzz dont il se serait certainement bien passé vu les critiques dont il fait l'objet depuis sa signature au PSG cet été... Dimanche, Lucas Chevalier (24 ans) a été accusé de racisme en masse par les internautes pour avoir "liké" une publication Instagram en faveur du Rassemblement National. Le gardien de l'équipe de France a répondu à ce scandale dans un long communiqué diffusé sur ses réseaux sociaux, et dans lequel il règle ses comptes avec ses détracteurs.

Chevalier annonce une erreur en scrollant sur les réseaux « J’ai pu voir ce qu'il a pu se dire à mon propos la soirée précédente, concernant le fait que j'ai liké une publication sur Instagram d'une orientation politique, que je ne partage pas bien évidemment. Je ne cherche pas à vous convaincre mais il est désolant de savoir qu'en scrollant et en laissant un like sans s'en être rendu compte sur une publication, et que au réveil de votre sieste pour préparer le match, vous êtes informé que votre image est salie de haut en bas pour une action accidentelle, ça m'emmerde », confie Lucas Chevalier. Et le numéro 30 du PSG nie tout attachement personnel avec le Rassemblement National.