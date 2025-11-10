Gros clash au PSG : Un joueur paye très cher !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Transféré du PSG au Milan AC lors du mercato estival 1998, Bruno N'Gotty aurait pu disputer la fameuse Coupe du Monde avec l'équipe de France cet été-là. Mais le robuste défenseur central avait refusé d'être repositionné en numéro 6 par Ricardo, l'entraîneur parisien de l'époque, ce qui l'a donc privé d'une participation au Mondial avec les Bleus. Explications.

Joueur majeur du PSG au milieu des années 90 où il contribue notamment à la victoire en Coupe des Vainqueurs de Coupes en 1996 avec son but en finale, Bruno N'Gotty était également un élément régulier de l'équipe de France à cette époque. Sans être forcément titulaire avec les Bleus (il ne compte que 6 sélections), il pouvait largement prétendre à une place parmi les 22 pour la Coupe du Monde 1998, mais un clash avec son entraîneur de l'époque au PSG, Ricardo, lui a coûté sa place en sélection pour le Mondial.

Thuram n'a pas compris pour N'Gotty Interrogé dans les colonnes de L'Equipe, Bruno N'Gotty se confie à ce sujet : « N'avoir pas gagné la Coupe du monde avec l'équipe de France en 1998. J'ai commencé en sélection en même temps que Lilian Thuram, et il m'a dit un jour : "Je ne comprends pas que tu n'aies pas fait la Coupe du monde, et que moi j'aie 140 sélections. Je n'ai jamais vu un joueur aussi fort que toi..." Mais je suis fataliste et un peu borné », assure l'ancien défenseur central PSG, qui dévoile ensuite les détails de son clash avec Ricardo qui a fini par le priver de la Coupe du Monde 98.