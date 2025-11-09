Hakimi blessé : Le PSG prépare le contrat de son successeur !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Un tacle qui coûte cher à Luis Enrique. Luis Diaz a blessé Achraf Hakimi cette semaine en Ligue des champions, forçant l'international marocain à rester de côté pendant de multiples semaines avant de disputer la Coupe d'Afrique des nations avec sa sélection. Une situation qui pourrait profiter à David Boly tant sportivement que contractuellement.

David Boly a fait ses classes au sein de l'académie du PSG. Et le malheur des uns fait le bonheur des autres. Touché à la cheville pendant la défaite parisienne face au Bayern Munich mardi soir (1-2), Achraf Hakimi va rester sur le carreau pendant plusieurs semaines et va même prendre part à la Coupe d'Afrique des nations avec le Maroc, sélection dont il est le capitaine entre le 21 décembre et le 18 janvier en cas d'épopée des Lions de l'Atlas.

Hakimi indisponible, Enrique donne sa chance à Boly Au cours de son point presse ce samedi, précédent le déplacement du PSG à Lyon pour le choc de la 12ème journée de Ligue 1 dimanche soir face à l'OL, Luis Enrique a confié que le jeune David Boly (16 ans) fera partie du groupe pour cette confrontation. Le Parisien explique ces dernières heures que ce n'est pas une décision hâtive de la part d'Enrique prise dans la foulée de la blessure d'Hakimi. Le jeune latéral droit issu de l'académie parisien aurait été observé par le coach du PSG depuis quelque temps.