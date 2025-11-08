PSG - Hakimi remplacé : Luis Enrique balance un nom !

Axel Cornic

Piece centrale du dispositif du Paris Saint-Germain, Achraf Hakimi s’est blessé tout récemment lors de la rencontre de Ligue des Champions face au Bayern Munich. Il devrait être absent entre un mois et demi et deux mois, avec Luis Enrique qui n’a pour le moment aucun remplaçant naturel au poste de latéral droit.

C’est ce que tout le monde craignait. Lors du dernier mercato estival, on s’attendait à ce que le PSG recrute un peu, surtout au poste de latéral droit. Car bien qu’il soit dans l’une des meilleures formes de sa carrière, Achraf Hakimi est le seul spécialiste du poste... et il s’est récemment blessé.

David Boly s’entraine avec les pros Plusieurs médias ont déjà annoncé que le PSG devrait recruter un défenseur polyvalent lors du prochain mercato hivernal. Mais d’ici là, d’autres solutions pourraient être trouvées. Ainsi, Le Parisien nous a appris que le jeune David Boly a intégré les entrainements de l’équipe première et sera présent dans le groupe pour affronter l’OL, ce dimanche.