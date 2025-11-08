Bradley Barcola : Grande nouvelle au PSG !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Après la défaite contre le Bayern Munich (1-2) qui a vu le PSG perdre plusieurs joueurs sur blessure, Bradley Barcola avait alerté sur son état physique, assurant qu'il ressentait une fatigue importante. Néanmoins, l'ailier français était bien présent à l'entraînement vendredi avant son retour à Lyon dimanche pour le choc contre l'OL.

Depuis quelques semaines, le PSG connaît une véritable hécatombe au sein de son effectif. Les blessures s'enchaînent et après la défaite contre le Bayern Munich mardi soir, trois nouveaux coups durs ont été annoncés avec les absences pour plusieurs semaines de Nuno Mendes, Achraf Hakimi et Ousmane Dembélé.

Barcola très fatigué... Mais en plus de ces blessures, plusieurs joueurs sont dans un état de fatigue très avancé et inquiétant pour les prochaines semaines. « Je pense que j'étais bien dans la première. Après en deuxième mi-temps, j'étais très, très, très fatigué. J'ai essayé de donner le max que je pouvais. Mais l'enchaînement des matches, il fait mal et je commence à le ressentir. Ça commence à tirer », confiait par exemple Bradley Barcola après la défaite face au Bayern.