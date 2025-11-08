PSG - Blessure d'Achraf Hakimi : Nouveau verdict, il annonce une folie !

Alors que le PSG a annoncé plusieurs semaines d'absence pour Achraf Hakimi, touché à la cheville, au Maroc, on se montre beaucoup plus rassurant. Walid Regragui est persuadé que le latéral droit parisien a tout pour revenir beaucoup plus vite que prévu, au point d'être sélectionné pour la CAN.
Mardi soir, Achraf Hakimi a quitté la pelouse du Parc des Princes en larmes après un tacle très musclé de Luis Diaz, expulsé pour son geste. Par le biais d'un communiqué, le PSG a révélé que son joueur « souffre d’une entorse sévère de la cheville gauche, qui entraînera une indisponibilité de plusieurs semaines. » Cependant, Walid Regragui, sélectionneur du Maroc, est persuadé que le joueur du PSG reviendra plus vite que prévu.
Regragui très optimiste pour Hakimi
« S’il y a un joueur qui peut revenir rapidement, c’est bien Achraf Hakimi. Nous avons l’un des meilleurs staffs médicaux au monde, comme celui du PSG, avec lequel nous entretenons un partenariat solide. Notre médecin s’est rendu à Paris hier. Achraf sera avec nous pour la CAN, que ce soit sur le terrain ou dans les vestiaires. Il ne jouera que s’il est à 100% », lance-t-il devant les médias.
«S’il y a un joueur qui peut revenir rapidement, c’est bien Achraf Hakimi»
Mais en attendant le retour d'Achraf Hakimi, Walid Regragui assure que Noussair Mazraoui prendra sa place : « Il est vrai que nous sommes tristes de l’absence d’Achraf, sachant que nous avons joué quatre matches sans Hakimi, mais son poste est important en équipe nationale. Par conséquent, Noussair Mazraoui remplacera Achraf sur le côté droit, et j’ai confiance en Noussair car il joue le même rôle qu’Hakimi ».