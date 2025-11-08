PSG - Blessure d'Achraf Hakimi : Nouveau verdict, il annonce une folie !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Alors que le PSG a annoncé plusieurs semaines d'absence pour Achraf Hakimi, touché à la cheville, au Maroc, on se montre beaucoup plus rassurant. Walid Regragui est persuadé que le latéral droit parisien a tout pour revenir beaucoup plus vite que prévu, au point d'être sélectionné pour la CAN.

Mardi soir, Achraf Hakimi a quitté la pelouse du Parc des Princes en larmes après un tacle très musclé de Luis Diaz, expulsé pour son geste. Par le biais d'un communiqué, le PSG a révélé que son joueur « souffre d’une entorse sévère de la cheville gauche, qui entraînera une indisponibilité de plusieurs semaines. » Cependant, Walid Regragui, sélectionneur du Maroc, est persuadé que le joueur du PSG reviendra plus vite que prévu.

Regragui très optimiste pour Hakimi « S’il y a un joueur qui peut revenir rapidement, c’est bien Achraf Hakimi. Nous avons l’un des meilleurs staffs médicaux au monde, comme celui du PSG, avec lequel nous entretenons un partenariat solide. Notre médecin s’est rendu à Paris hier. Achraf sera avec nous pour la CAN, que ce soit sur le terrain ou dans les vestiaires. Il ne jouera que s’il est à 100% », lance-t-il devant les médias.