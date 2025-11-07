Hakimi : L'annonce surréaliste qui va mettre le feu au PSG !

Amadou Diawara

Ce mardi soir, Achraf Hakimi a été victime d'une grosse entorse de la cheville, et ce, à la suite d'un tacle très dangereux de Luis Diaz. Interrogé sur le geste du joueur du Bayern, Toni Kroos a affirmé qu'il ne méritait en aucun cas d'être expulsé par l'arbitre lors du duel face au PSG.

Pour le compte de la quatrième journée de la saison régulière en Ligue des Champions, le PSG a accueilli le Bayern au Parc des Princes. Battu par le club bavarois (1-2), l'écurie emmenée par Luis Enrique a également perdu Achraf Hakimi en cours de match.

PSG-Bayern : Kroos prend position sur l'expulsion de Diaz Après avoir inscrit un doublé, Luis Diaz a écopé d'un carton rouge. Auteur d'un tacle par derrière avec les deux pieds décollés, l'attaquant du Bayern a été expulsé par l'arbitre de la rencontre. Avec ce vilain geste, Luis Diaz a blessé sérieusement Achraf Hakimi. Victime d'une grosse entorse, le numéro 2 du PSG a dû sortir immédiatement.