Hakimi : L'annonce surréaliste qui va mettre le feu au PSG !

Ce mardi soir, Achraf Hakimi a été victime d'une grosse entorse de la cheville, et ce, à la suite d'un tacle très dangereux de Luis Diaz. Interrogé sur le geste du joueur du Bayern, Toni Kroos a affirmé qu'il ne méritait en aucun cas d'être expulsé par l'arbitre lors du duel face au PSG.
Pour le compte de la quatrième journée de la saison régulière en Ligue des Champions, le PSG a accueilli le Bayern au Parc des Princes. Battu par le club bavarois (1-2), l'écurie emmenée par Luis Enrique a également perdu Achraf Hakimi en cours de match.
PSG-Bayern : Kroos prend position sur l'expulsion de Diaz
Après avoir inscrit un doublé, Luis Diaz a écopé d'un carton rouge. Auteur d'un tacle par derrière avec les deux pieds décollés, l'attaquant du Bayern a été expulsé par l'arbitre de la rencontre. Avec ce vilain geste, Luis Diaz a blessé sérieusement Achraf Hakimi. Victime d'une grosse entorse, le numéro 2 du PSG a dû sortir immédiatement.
«Ce n’était pas un carton rouge»
Interrogé dans le podcast Einfach mal Luppen, Toni Kroos s'est prononcé sur le tacle dangereux de Luis Diaz. A en croire l'ancienne gloire du Bayern et du Real Madrid, le protégé de Vincent Kompany ne méritait pas d'être expulsé pour son geste. « Pour moi, c’est clair : ce n’était pas un carton rouge. L’arbitre a laissé la blessure d’Hakimi influencer son appréciation de l’action. Si Hakimi s’était relevé après le contact, personne n’aurait revu l’action. Dans ce genre de situation, l’arbitre doit juger l’action elle-même, et non ses conséquences », a jugé Toni Kroos.