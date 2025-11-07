La sanction du PSG tombe à cause du clan Mbappé ?

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

A seulement 17 ans, Ibrahim Mbaye a réussi à se faire une place dans le groupe de Luis Enrique au PSG. Mais voilà que pour affronter l’OGC Nice, l’entraîneur parisien avait décidé de se passer du jeune attaquant, le renvoyant avec les U19. Pourquoi un tel choix ? Cette décision du PSG aurait-elle un rapport avec la décision de Mbaye de s’associer au clan Mbappé et Fayza Lamari ?

Jeune espoir du PSG, Ibrahim Mbaye a décidé de s’associer à la mère de Kylian Mbappé. Désormais, c’est donc Fayza Lamari qui va conseiller le Parisien dans sa carrière. Un choix pour le moins étonnant quand on connait les relations actuelles entre le club de la capitale et le clan Mbappé. Mbaye aurait-il fait alors les frais d’une telle décision ?

« Est-ce que c’est par rapport au changement qu’il y a dans son entourage ? » En voyant Ibrahim Mbaye être renvoyé avec les U19 du PSG avant la rencontre face à l’OGC Nice, de nombreuses interrogations sont apparues, certains faisant alors le lien avec l’arrivée de Fayza Lamari à ses côtés. Pour 100% PSG, le journaliste Marc Mechenoua a alors fait savoir : « Je ne sais pas exactement pourquoi il l’a renvoyé chez les U19. Est-ce que c’est par rapport au changement qu’il y a dans son entourage ? ».