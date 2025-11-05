Un joueur à 50M€ au PSG : La surprise est totale !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Depuis qu'il est arrivé au PSG, Luis Enrique cherche à valoriser les jeunes du centre de formation. Et alors que Warren Zaïre-Emery était déjà bien installé à Paris, c'est Senny Mayulu qui a été lancé par le coach espagnol. Et c'est une réussite puisque le jeune milieu de terrain serait déjà valorisé à 50M€ !

Dès son arrivée au PSG, Luis Enrique n'a jamais caché sa volonté de s'appuyer sur le centre de formation parisien. C'est ainsi qu'il a lancé plusieurs jeunes dans le grand bain en leur confiant des responsabilités importantes. Warren Zaïre-Emery avait déjà découvert le monde professionnel, mais l'ancien du Barça a tout de même révélé d'autres cracks à l'image de Senny Mayulu.

Senny Mayulu, c'est 50M€ ! En effet, Luis Enrique s'est rapidement appuyé sur le jeune milieu de terrain du PSG dont il apprécie la polyvalence, au point qu'il bénéficie aujourd'hui d'un temps de jeu très important. Et cela se ressent dans la valorisation du joueur. Ainsi, dans sa Lettre hebdomadaire, l’Observatoire du football CIES dévoile la valeur des joueurs de moins de 20 ans. Et bien qu'il n'ait pas encore prolongé son contrat qui s'achève en 2027, Senny Mayulu est estimé à 51,6M€ !