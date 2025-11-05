PSG : Le pire des scénarios pour Hakimi, catastrophe annoncée !

Achraf Hakimi contraint de se faire opérer après sa blessure à la cheville gauche face au Bayern Munich ? Un ligament aurait été touché selon de nouvelles informations, de quoi compromettre sa participation aux premiers matches de sa sélection lors de la CAN qui se déroulera au Maroc du 21 décembre 2025 au 18 janvier 2026.
Au lendemain du match entre le Paris Saint-Germain et le Bayern Munich (1-2), l’inquiétude est grande pour Achraf Hakimi, sorti en pleurs avant la mi-temps après avoir été la cible d’un tacle très rugueux de Luis Diaz. Le Marocain a été touché à la cheville gauche à quelques semaines du début de la CAN, organisée dans son pays, de quoi faire trembler les supporters des Lions de l'Atlas.
Hakimi opéré ?
Et ce n’est pas la dernière information divulguée par Said Amdaa qui va les rassurer. Sur X, le journaliste du Mouv’ révèle qu’un ligament est touché, ce qui pourrait obliger Hakimi à se faire opérer. La réflexion serait en cours. « On m’indique qu’il sera out « au moins » pour les 2 premiers matchs de la CAN », ajoute Said Amdaa.
« Je ne pense pas que ce soit qu’une entorse, ça fait flipper »
Interrogé par Le Parisien après la rencontre de Ligue des champions, Edouard Cissé avait prédit une blessure importante pour Achraf Hakimi. « Je ne pense pas que ce soit qu’une entorse, ça fait flipper, confiait l’ex-joueur du PSG, en colère après l’action qui a provoqué la blessure du latéral droit. Ce qui me met hors de moi, c’est que c’est un tacle stupide. À la 44e minute, à 0-2, pourquoi as-tu besoin de mettre un tacle comme ça ? Tout est stupide. Pour le PSG, c’est un coup dur. Même si le club avait été fourni à ce poste, c’est un joueur d’un tel niveau qu’il fait des grosses différences. Ils n’ont pas de remplaçant d’un tel calibre. »