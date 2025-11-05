PSG : Le pire des scénarios pour Hakimi, catastrophe annoncée !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Achraf Hakimi contraint de se faire opérer après sa blessure à la cheville gauche face au Bayern Munich ? Un ligament aurait été touché selon de nouvelles informations, de quoi compromettre sa participation aux premiers matches de sa sélection lors de la CAN qui se déroulera au Maroc du 21 décembre 2025 au 18 janvier 2026.

Au lendemain du match entre le Paris Saint-Germain et le Bayern Munich (1-2), l’inquiétude est grande pour Achraf Hakimi, sorti en pleurs avant la mi-temps après avoir été la cible d’un tacle très rugueux de Luis Diaz. Le Marocain a été touché à la cheville gauche à quelques semaines du début de la CAN, organisée dans son pays, de quoi faire trembler les supporters des Lions de l'Atlas.

Hakimi opéré ? Et ce n’est pas la dernière information divulguée par Said Amdaa qui va les rassurer. Sur X, le journaliste du Mouv’ révèle qu’un ligament est touché, ce qui pourrait obliger Hakimi à se faire opérer. La réflexion serait en cours. « On m’indique qu’il sera out « au moins » pour les 2 premiers matchs de la CAN », ajoute Said Amdaa.