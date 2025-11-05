PSG - Hakimi : Il sort du silence après la blessure

Touché à la cheville gauche face au Bayern Munich (1-2), Achraf Hakimi devrait être écarté des terrains durant plusieurs semaines. Alors que le verdict est attendu, Luis Diaz, auteur du tacle dangereux sur le latéral droit du PSG, a pris la parole pour la première fois sur ses réseaux sociaux.
Le PSG retient son souffle pour Achraf Hakimi. Ce mardi, le latéral droit du PSG a quitté la pelouse du Parc des Princes avant la mi-temps du match contre le Bayern Munich (1-2), fauché par Luis Diaz. Le verdict est attendu prochainement pour le protégé de Luis Enrique, touché à la cheville gauche. Sur ses réseaux sociaux, l’attaquant du Bayern Munich a pris la parole.
« J’étais triste de ne pas finir le match »
« C’était une nuit pleine d’émotions. Le football nous rappelle toujours qu’en 90 minutes, tout peut arriver le meilleur et le pire. J’étais triste de ne pas finir le match avec mes coéquipiers, mais fier de leur incroyable effort. Je souhaite à Hakimi un retour rapide sur les terrains », a confié Luis Diaz.
« C’est dommage pour Hakimi »
En conférence de presse mardi soir, Vincent Kompany avait défendu son joueur : « C’est dommage pour Hakimi mais que voulez-vous que je vous dise ? Le match s’est joué sur une énorme intensité. Cela peut arriver. Je ne pense pas qu’il l’a blessé intentionnellement. J’espère que Hakimi va vite se remettre. Il (Diaz) n’a pas fait exprès. Il y a l’intensité du match qui va dans les deux sens. Et puis il y a l’action… C’est dommage. Je défends les intérêts de mon équipe d’abord, mais quand j’ai vu qu’il était blessé… J’espère que ce n’est pas grave et qu’il pourra utiliser tout son talent pour le PSG et le Maroc. Mais encore une fois, ça va tellement vite, à ce niveau de compétition. »