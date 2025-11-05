Achraf Hakimi au plus mal : La sortie surréaliste qui va faire craquer le PSG

Touché à la cheville gauche sur un gros tacle de Luis Diaz lors du match entre le PSG et le Bayern Munich (1-2) mardi soir, Achraf Hakimi devrait s’absenter plusieurs semaines. Après le match, Josip Stanisic s’est amusé de l’incident, de quoi faire polémique sur les réseaux sociaux.
C’est en larmes qu’Achraf Hakimi a quitté la pelouse du Parc des Princes mardi soir, peu avant la mi-temps du match entre le PSG et le Bayern Munich (1-2). L’international marocain a été la cible d’un gros tacle de Luis Diaz, touché à la cheville gauche. Alors qu’on ne connaît pas encore la nature exacte de la blessure, Josip Stanisic, défenseur du Bayern Munich, a ironisé sur l’incident.
La blague de Stanisic qui ne passe pas
L’international croate s’est permis une blague de mauvais goût après la rencontre en évoquant la sortie de Luis Diaz, qui ne s’est pas excusé auprès de ses partenaires à la mi-temps pour son carton rouge. « Non. On l'a remercié, s’est amusé Josip Stanisic en zone mixte, rapporté par Sky Allemagne. Je plaisante! Il était content (à l’issue du match), comme nous tous ». Critiqué sur les réseaux sociaux pour cette sortie, le défenseur a également expliqué que l’attaquant exclu mardi soir « sait lui-même qu'il doit gérer la situation avec plus de finesse ».
« J’espère que Hakimi va vite se remettre »
En conférence de presse, Vincent Kompany s’est lui aussi prononcé sur le geste de Luis Diaz. « C’est dommage pour Hakimi mais que voulez-vous que je vous dise ? Le match s’est joué sur une énorme intensité. Cela peut arriver. Je ne pense pas qu’il l’a blessé intentionnellement. J’espère que Hakimi va vite se remettre, a indiqué l’entraîneur du Bayern Munich. Il (Diaz) n’a pas fait exprès. Il y a l’intensité du match qui va dans les deux sens. Et puis il y a l’action… C’est dommage. Je défends les intérêts de mon équipe d’abord, mais quand j’ai vu qu’il était blessé… J’espère que ce n’est pas grave et qu’il pourra utiliser tout son talent pour le PSG et le Maroc. Mais encore une fois, ça va tellement vite, à ce niveau de compétition. »