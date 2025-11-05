Achraf Hakimi au plus mal : La sortie surréaliste qui va faire craquer le PSG

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Touché à la cheville gauche sur un gros tacle de Luis Diaz lors du match entre le PSG et le Bayern Munich (1-2) mardi soir, Achraf Hakimi devrait s’absenter plusieurs semaines. Après le match, Josip Stanisic s’est amusé de l’incident, de quoi faire polémique sur les réseaux sociaux.

C’est en larmes qu’Achraf Hakimi a quitté la pelouse du Parc des Princes mardi soir, peu avant la mi-temps du match entre le PSG et le Bayern Munich (1-2). L’international marocain a été la cible d’un gros tacle de Luis Diaz, touché à la cheville gauche. Alors qu’on ne connaît pas encore la nature exacte de la blessure, Josip Stanisic, défenseur du Bayern Munich, a ironisé sur l’incident.

La blague de Stanisic qui ne passe pas L’international croate s’est permis une blague de mauvais goût après la rencontre en évoquant la sortie de Luis Diaz, qui ne s’est pas excusé auprès de ses partenaires à la mi-temps pour son carton rouge. « Non. On l'a remercié, s’est amusé Josip Stanisic en zone mixte, rapporté par Sky Allemagne. Je plaisante! Il était content (à l’issue du match), comme nous tous ». Critiqué sur les réseaux sociaux pour cette sortie, le défenseur a également expliqué que l’attaquant exclu mardi soir « sait lui-même qu'il doit gérer la situation avec plus de finesse ».