PSG : Le nouveau scandale raciste !

Auteur d’un tacle violent sur Achraf Hakimi, Luis Diaz n’a pas disputé la seconde période du choc entre le PSG et le Bayern Munich (1-2) mardi soir, écopant d’un carton rouge. Sur les réseaux sociaux, l’attaquant a également été la cible d’insultes, et notamment de commentaires racistes.
En larmes au moment de quitter la pelouse du Parc des Princes avant la mi-temps du match contre le Bayern Munich, Achraf Hakimi risque de s’absenter plusieurs semaines et voit sa participation à la prochaine CAN compromise. Mardi soir, l’international marocain a été victime d’un tacle violent de Luis Diaz, qui a écopé d’un carton rouge après consultation du VAR. Le joueur du PSG souffre quant à lui de la cheville gauche.
Luis Diaz ciblé par des commentaires racistes
Une action qui a fait dégoupiller des supporters du PSG mais également de la sélection marocaine, qui s’en sont pris à l’attaquant du Bayern Munich avec des commentaires d’insultes publier sur son compte Instagram. Plus grave encore, Luis Diaz a été la cible d’injures racistes, avec notamment la présence d’émojis "singe" sous ses dernières publications.
« Luis Diaz n’a pas fait exprès »
En conférence de presse, Vincent Kompany, l’entraîneur du Bayern Munich, a regretté l’incident, sans manquer de défendre son joueur. « C’est dommage pour Hakimi mais que voulez-vous que je vous dise ? Le match s’est joué sur une énorme intensité. Cela peut arriver. Je ne pense pas qu’il l’a blessé intentionnellement. J’espère que Hakimi va vite se remettre, a confié le Belge. Il (Diaz) n’a pas fait exprès. Il y a l’intensité du match qui va dans les deux sens. Et puis il y a l’action… C’est dommage. Je défends les intérêts de mon équipe d’abord, mais quand j’ai vu qu’il était blessé… J’espère que ce n’est pas grave et qu’il pourra utiliser tout son talent pour le PSG et le Maroc. Mais encore une fois, ça va tellement vite, à ce niveau de compétition. »