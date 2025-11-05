PSG : Le nouveau scandale raciste !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Auteur d’un tacle violent sur Achraf Hakimi, Luis Diaz n’a pas disputé la seconde période du choc entre le PSG et le Bayern Munich (1-2) mardi soir, écopant d’un carton rouge. Sur les réseaux sociaux, l’attaquant a également été la cible d’insultes, et notamment de commentaires racistes.

En larmes au moment de quitter la pelouse du Parc des Princes avant la mi-temps du match contre le Bayern Munich, Achraf Hakimi risque de s’absenter plusieurs semaines et voit sa participation à la prochaine CAN compromise. Mardi soir, l’international marocain a été victime d’un tacle violent de Luis Diaz, qui a écopé d’un carton rouge après consultation du VAR. Le joueur du PSG souffre quant à lui de la cheville gauche.

Luis Diaz ciblé par des commentaires racistes Une action qui a fait dégoupiller des supporters du PSG mais également de la sélection marocaine, qui s’en sont pris à l’attaquant du Bayern Munich avec des commentaires d’insultes publier sur son compte Instagram. Plus grave encore, Luis Diaz a été la cible d’injures racistes, avec notamment la présence d’émojis "singe" sous ses dernières publications.