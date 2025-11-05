Laure Boulleau : L’histoire d’amour au PSG !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

A l’été 2024, le PSG dépensait près de 45M€ pour recruter Willian Pacho à Francfort. Peu connu du grand public à son arrivée, l’Equatorien s’est depuis imposé comme le meilleur défenseur central du monde aux yeux de beaucoup. Les performances de Pacho plaisent énormément et ce n’est pas Laure Boulleau qui dira le contraire, elle qui est tombée amoureuse du joueur de Luis Enrique.

Aujourd’hui, le PSG peut compter sur des joueurs qui sont les meilleurs à leur poste. On peut penser à Achraf Hakimi ou encore Nuno Mendes. Et Willian Pacho ? Pourtant snobé de la liste des 30 nommés au Ballon d’Or, l’Equatorien a été époustouflant la saison dernière. Le défenseur central du PSG n’en finit plus d’impressionner et les compliments continuent ainsi de pleuvoir.

« Il a cette lecture de trajectoire et ce positionnement qui est très intéressant » Sur le plateau du Canal Champions Club, c’est Laure Boulleau qui a dit tout le bien qu’elle pensait de Willian Pacho. L’ancienne joueuse du PSG a alors fait savoir à propos de l’actuel défenseur central du club de la capitale : « C’est un joueur qui va toujours vouloir défendre en avançant. C’est un mot qui est joli mais pour défendre en avançant il faut toujours être à bonne distance d’intervention de son attaquant pour éviter d’y aller et se faire éliminer. Il a cette lecture de trajectoire et ce positionnement qui est très intéressant ».