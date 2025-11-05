Laure Boulleau : L’histoire d’amour au PSG !

A l’été 2024, le PSG dépensait près de 45M€ pour recruter Willian Pacho à Francfort. Peu connu du grand public à son arrivée, l’Equatorien s’est depuis imposé comme le meilleur défenseur central du monde aux yeux de beaucoup. Les performances de Pacho plaisent énormément et ce n’est pas Laure Boulleau qui dira le contraire, elle qui est tombée amoureuse du joueur de Luis Enrique.
Aujourd’hui, le PSG peut compter sur des joueurs qui sont les meilleurs à leur poste. On peut penser à Achraf Hakimi ou encore Nuno Mendes. Et Willian Pacho ? Pourtant snobé de la liste des 30 nommés au Ballon d’Or, l’Equatorien a été époustouflant la saison dernière. Le défenseur central du PSG n’en finit plus d’impressionner et les compliments continuent ainsi de pleuvoir.
« Il a cette lecture de trajectoire et ce positionnement qui est très intéressant »
Sur le plateau du Canal Champions Club, c’est Laure Boulleau qui a dit tout le bien qu’elle pensait de Willian Pacho. L’ancienne joueuse du PSG a alors fait savoir à propos de l’actuel défenseur central du club de la capitale : « C’est un joueur qui va toujours vouloir défendre en avançant. C’est un mot qui est joli mais pour défendre en avançant il faut toujours être à bonne distance d’intervention de son attaquant pour éviter d’y aller et se faire éliminer. Il a cette lecture de trajectoire et ce positionnement qui est très intéressant ».
« Moi, c’est un joueur que j’aime beaucoup »
« Depuis qu’il est positionné dans la défense de Paris, on peut dire qu’il a complètement métamorphosé cet aspect défensif. Moi, c’est un joueur que j’aime beaucoup aussi, il a aussi ces qualités athlétiques qui lui permettent d’aller vite. Il est grand et costaud, donc de la tête il est très bon. Il a toutes les qualités nécessaires du défenseur central dans le foot moderne », a ensuite fait savoir Laure Boulleau, complètement fan de Willian Pacho.