Le PSG annonce une star : La «bonne nouvelle» de Laure Boulleau !

Axel Cornic

L’état de santé d’Ousmane Dembélé inquiète avant le choc en Ligue des Champions de ce mardi soir, entre le Paris Saint-Germain et le Bayern Munich. Mais le Ballon d’Or 2025 a finalement été titularisé par Luis Enrique, alors que l’on attendait plutôt Senny Mayulu à sa place.

C’est le gros bluff des dernières heures. En délicatesse avec sa cuisse depuis le début de la saison Ousmane Dembélé a été ménagé par Luis Enrique. Et certains ont même annoncé qu’il pourrait manquer la rencontre de ce mardi, avec le choc très attendu face au Bayern Munich.

Dembélé finalement titulaire Non seulement Dembélé a été convoqué dans le groupe du PSG, mais il est même titulaire sur la pelouse de l’Allianz Arena ! Une surprise signée Luis Enrique, qui jusqu’au bout a entretenu le flou au sujet de la participation du Français à cette rencontre de Ligue des Champions, que tout le monde attend.