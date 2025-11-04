«Méchant» : L’avertissement lancé à un joueur du PSG

Méconnu au moment d’arriver au Paris SG l’année dernière, Willian Pacho, recruté pour 40 millions d’euros, s'est vite imposé comme un pilier de la défense. Son ancien entraîneur, Renato Paiva, souligne néanmoins que l’international équatorien doit gagner en agressivité pour s'imposer comme une référence à son poste.
Arrivé sur la pointe des pieds à l’été 2024 en provenance de Francfort, avec un transfert tout de même estimé à 40M€, Willian Pacho s’est rapidement imposé comme un titulaire indiscutable au Paris Saint-Germain. « Je n’ai que du positif à dire de Pacho », déclarait il y a quelques semaines Luis Enrique au sujet de son joueur. Renato Paiva, l’un de ses premiers entraîneurs en Équateur, estime néanmoins que le numéro 51 du PSG peut encore progresser.
« Il faut être méchant en tant que défenseur »
« Dans les moments de contact, dans les duels, il faut être méchant en tant que défenseur et il faut être agressif, lance-t-il à son ancien joueur, interrogé par RMC. Et ça, c’est complètement l’opposé de ce qu’est Pacho en tant que personne. Ce sont des qualités que l’on a tenté d’améliorer. Ou plutôt, on a cherché à améliorer ses qualités et à corriger ce genre de problèmes. »
« Il doit corriger les mêmes défauts qu’à l’époque »
Renato Paiva, ancien entraîneur de Flamengo, a d’ailleurs eu l’occasion d’avertir Willian Pacho cet été, à l’occasion de la Coupe du monde des clubs. « Quand on a parlé après le match, il est venu me donner son maillot et on a parlé un peu. Je lui ai dit qu’il était un tout petit peu plus méchant qu’il ne l’était avant, et que c’était une bonne chose dans le football actuel. (…) Il doit corriger les mêmes défauts qu’à l’époque (à l'Independiente del Valle). Il les a déjà améliorés mais ce n’est pas encore suffisant ». Pacho est prévenu.