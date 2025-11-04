«Méchant» : L’avertissement lancé à un joueur du PSG

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Méconnu au moment d’arriver au Paris SG l’année dernière, Willian Pacho, recruté pour 40 millions d’euros, s'est vite imposé comme un pilier de la défense. Son ancien entraîneur, Renato Paiva, souligne néanmoins que l’international équatorien doit gagner en agressivité pour s'imposer comme une référence à son poste.

Arrivé sur la pointe des pieds à l’été 2024 en provenance de Francfort, avec un transfert tout de même estimé à 40M€, Willian Pacho s’est rapidement imposé comme un titulaire indiscutable au Paris Saint-Germain. « Je n’ai que du positif à dire de Pacho », déclarait il y a quelques semaines Luis Enrique au sujet de son joueur. Renato Paiva, l’un de ses premiers entraîneurs en Équateur, estime néanmoins que le numéro 51 du PSG peut encore progresser.

« Il faut être méchant en tant que défenseur » « Dans les moments de contact, dans les duels, il faut être méchant en tant que défenseur et il faut être agressif, lance-t-il à son ancien joueur, interrogé par RMC. Et ça, c’est complètement l’opposé de ce qu’est Pacho en tant que personne. Ce sont des qualités que l’on a tenté d’améliorer. Ou plutôt, on a cherché à améliorer ses qualités et à corriger ce genre de problèmes. »