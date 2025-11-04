Une légende du Real Madrid éclipsée, coup historique au PSG ?

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Toujours en grande forme avec le PSG, Achraf Hakimi n’est pas loin de marquer l'histoire de la Ligue des champions à l’occasion du choc face au Bayern Munich. L’international marocain de 27 ans pourrait devenir premier défenseur à être impliqué sur un but sur six matches consécutifs, et ainsi éclipser une légende du Real Madrid.

Si le PSG a vu plusieurs de ses joueurs s’absenter pour cause de blessure en ce début de saison, Achraf Hakimi semble inépuisable. L’international marocain de 27 ans ne cesse d’impressionner dans la capitale, lui qui est rapidement devenu un élément essentiel du système mis en place par Luis Enrique en étant précieux sur le plan défensif, mais également offensivement.

