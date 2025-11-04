Une légende du Real Madrid éclipsée, coup historique au PSG ?

Toujours en grande forme avec le PSG, Achraf Hakimi n’est pas loin de marquer l'histoire de la Ligue des champions à l’occasion du choc face au Bayern Munich. L’international marocain de 27 ans pourrait devenir premier défenseur à être impliqué sur un but sur six matches consécutifs, et ainsi éclipser une légende du Real Madrid.
Si le PSG a vu plusieurs de ses joueurs s’absenter pour cause de blessure en ce début de saison, Achraf Hakimi semble inépuisable. L’international marocain de 27 ans ne cesse d’impressionner dans la capitale, lui qui est rapidement devenu un élément essentiel du système mis en place par Luis Enrique en étant précieux sur le plan défensif, mais également offensivement.
Hakimi partage un prestigieux record
Et Achraf Hakimi pourrait d’ailleurs entrer dans l’histoire de la Ligue des champions ce mardi soir lors du choc face au Bayern Munich. Le latéral droit marocain a été impliqué sur un but au cours de ses cinq derniers matches dans la compétition (2 buts, 3 passes), soit la co-plus longue série pour un défenseur dans la compétition comme le souligne le site du PSG.