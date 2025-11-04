Real Madrid : Le «rêve ultime» au PSG !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Le 31 mai dernier, le PSG s’asseyait enfin sur le toit de l’Europe. Champion en titre de Ligue des champions, le club parisien est en lice pour conserver sa couronne européenne. Ce qui n’a plus été fait depuis le three-peat du Real Madrid entre 2016 et 2018 sous la houlette de Zinedine Zidane. Une motivation pour le Paris Saint-Germain.

2016, 2017 et 2018. Comme les Chicago Bulls de Michael Jordan entre 1991 et 1993 ainsi que 1996 et 1998, le Real Madrid de Zinedine Zidane signait ce que l’on appelle un three-peat outre-Atlantique, en gagnant en back-to-back-to-back le plus prestigieux des trophées européens en football de club : la Ligue des champions.

«Le sacre en Ligue des champions a beaucoup apaisé le club» Fort de son premier sacre dès le lancement de la nouvelle formule de la Ligue des champions, le PSG compte bien essayer de conserver son titre. Ce qui n’a plus était fait depuis le Real Madrid de Zidane au cours de la dernière décennie. C’est en effet le discours tenu par le vestiaire du PSG comme l’a révélé Lucas Chevalier au Figaro au moment d’évoquer ses rêves personnels après son transfert du LOSC cet été. « Déjà, je sens vraiment que le PSG est le genre de club où on peut rester très longtemps. Tout est mis en œuvre pour performer. Je sens tout le monde en confiance. Les membres du staff, les joueurs… Je pense que le sacre en Ligue des champions a beaucoup apaisé le club. Tu ressens une sérénité ».