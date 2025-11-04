Dembélé - PSG : Les pires craintes confirmées !

Axel Cornic

Fragilisé par une blessure à la cuisse depuis le début de la saison, Ousmane Dembélé n’arrive pas encore à s’exprimer au maximum de son potentiel. Et cette situation semble l’handicaper profondément, puisque plusieurs sources assurent qu’il devrait débuter la rencontre de ce mardi face au Bayern Munich sur le banc des remplaçants.

Luis Enrique ne peut plus compter sur son meilleur joueur. Métamorphosé depuis son replacement dans l’axe de l’attaque, Ousmane Dembélé est aux prises avec une blessure à la cuisse qui le freinent depuis plusieurs semaines. Il a récemment repris la compétition, mais tout ne semble pas encore être réglé.

Pas encore au top ? Présent dans le groupe du PSG qui se déplace à Munich ce mardi, Dembélé ne devrait pas figurer dans le onze titulaire. C’est en effet Senny Mayulu qui devrait être aligné par Luis Enrique à la place du Ballon d’Or 2025, qui pourrait toutefois faire son entrée en cours de match.