PSG : La trahison révélée dans la presse !

Formé au PSG, mais ayant évolué pendant 10 ans au Bayern Munich, Kingsley Coman a fait son choix pour la rencontre de Ligue des champions opposant les deux équipes ce mardi soir. Malgré son attachement à Paris, le cœur de l’international français penche en faveur du club allemand, où il a « conservé plus d’affinités ».

Ce mardi soir, Kingsley Coman va voir deux de ses anciens clubs être opposés, pour le compte de la quatrième journée de Ligue des champions. Formé au PSG, qu’il a quitté en 2014 pour rejoindre la Juventus, et né à Paris, l’international français (61 sélections) a passé 10 ans au Bayern Munich, avant de prendre la direction d’Al-Nassr l’été dernier.

« Je serai pour le Bayern mardi » « Maintenant que je ne joue plus au Bayern, je vais dire : Allez Paris », a confié Kingsley Coman au Parisien, avant de se rependre. « Ah bah non (il rigole). J’ai davantage d’amis au Bayern qu’au PSG donc je serai pour le Bayern mardi. J’ai passé tellement de temps à Munich… Bien sûr, j’ai été formé à Paris, c’est mon club de cœur. Mais j’ai joué dix saisons au Bayern et j’ai affronté tellement de fois le PSG, que j’ai dû me détacher un peu de cela. »