Le PSG dans l’histoire, la célébration secrète !

Le 31 mai dernier, le PSG est rentré dans l’histoire en remportant la Ligue des Champions en écrasant l’Inter Milan (5-0) du côté de l’Allianz Stadium de Munich. Ce dimanche, l’ancien Parisien Kingsley Coman a révélé qu’il avait assisté et célébré la victoire parisienne dans ce choc, lui l’ancien joueur du Bayern.

Un match complètement dingue qui restera gravé dans les mémoires parisiennes. Le 31 mai dernier, le PSG remportait la première Ligue des Champions de son histoire en infligeant une terrible défaite à l’Inter Milan du côté de Munich. Une victoire sensationnelle, qui a plu à de nombreux anciens joueurs du club de la capitale.

Coman a célébré la victoire du PSG C’est notamment le cas pour Kingsley Coman. Formé au PSG, l’ailier français a effectué une grosse partie de sa carrière au Bayern Munich, qu’il a quitté cet été afin de rejoindre Al-Nassr en Arabie Saoudite. Le 31 mai dernier, c’est bien du côté de l’Allianz Stadium où le joueur de 29 ans a disputé tant de rencontres que Kingsley Coman se trouvait. Ce dimanche, l’international Français a évoqué la victoire du PSG en Ligue des Champions au micro de Téléfoot.