Ousmane Dembélé : Le PSG a trouvé mieux !

Meilleur buteur du PSG et meilleur joueur de la Ligue des Champions de la saison dernière, Ousmane Dembélé s’est imposé comme le leader offensif du club parisien. Absent car blessé, le numéro 10 devrait permettre à Gonçalo Ramos de jouer davantage. L’attaquant portugais fait d’ailleurs mieux que le Français en termes d’efficacité. Explications.
Durant la trêve internationale, le PSG a subi deux gros coups durs. Avec les blessures de Désiré Doué et d’Ousmane Dembélé, le club de la capitale va devoir composer sans deux de ses meilleurs talents offensifs au cours des prochaines semaines. Cependant, Luis Enrique dispose de joueurs de qualité afin de les remplacer.
Ramos va jouer les premiers rôles en attaque
Parmi les options dont dispose Luis Enrique en attaque, vient le cas de Gonçalo Ramos. Ayant décidé de rester au PSG cet été, l’avant-centre portugais va avoir du temps de jeu conséquent dans les prochaines semaines. Troisième meilleur buteur parisien la saison dernière derrière Ousmane Dembélé et Bradley Barcola, le numéro 9 portugais est toujours perçu comme un remplaçant de luxe par Luis Enrique, qui l’apprécie énormément.
Le Portugais est plus décisif que Dembélé
Alors que l’entraîneur espagnol a dit beaucoup de bien de son attaquant face à la presse en mai dernier, Gonçalo Ramos brille de par son efficacité. En effet, comme l’indique le Parisien, le Portugais a été le joueur le plus efficace du PSG la saison dernière par rapport à son temps de jeu, devant un certain Ousmane Dembélé, qui inscrit un but toutes les 95 minutes.