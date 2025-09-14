Ousmane Dembélé : Le PSG a trouvé mieux !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Meilleur buteur du PSG et meilleur joueur de la Ligue des Champions de la saison dernière, Ousmane Dembélé s’est imposé comme le leader offensif du club parisien. Absent car blessé, le numéro 10 devrait permettre à Gonçalo Ramos de jouer davantage. L’attaquant portugais fait d’ailleurs mieux que le Français en termes d’efficacité. Explications.

Durant la trêve internationale, le PSG a subi deux gros coups durs. Avec les blessures de Désiré Doué et d’Ousmane Dembélé, le club de la capitale va devoir composer sans deux de ses meilleurs talents offensifs au cours des prochaines semaines. Cependant, Luis Enrique dispose de joueurs de qualité afin de les remplacer.

Ramos va jouer les premiers rôles en attaque Parmi les options dont dispose Luis Enrique en attaque, vient le cas de Gonçalo Ramos. Ayant décidé de rester au PSG cet été, l’avant-centre portugais va avoir du temps de jeu conséquent dans les prochaines semaines. Troisième meilleur buteur parisien la saison dernière derrière Ousmane Dembélé et Bradley Barcola, le numéro 9 portugais est toujours perçu comme un remplaçant de luxe par Luis Enrique, qui l’apprécie énormément.