PSG : Alerte annoncée, Luis Enrique va tout changer ?

Au retour d’une trêve internationale qui aura été compliquée avec les blessures d’Ousmane Dembélé et de Désiré Doué, le PSG reçoit le RC Lens au Parc des Princes ce dimanche après-midi. Si cette rencontre peut paraître comme piège pour la formation parisienne, Luis Enrique sait exactement ce qu’il doit faire pour l’emporter.

Le retour approche pour le PSG. Auteur de trois victoires en autant de matchs pour ses premiers pas en Ligue 1, le club de la capitale a une nouvelle fois montré qu’il était le grand favori pour sa propre succession au titre de champion de France. Ce dimanche (17h15), Paris est de retour avec son deuxième match à domicile de la saison face au RC Lens.

Un match piège pour le PSG ? Une rencontre néanmoins particulière. En effet, avec les blessures de Désiré Doué et d’Ousmane Dembélé avec l’équipe de France, mais aussi avec la réception de l’Atalanta Bergame mercredi prochain en Ligue des Champions, cet affrontement face aux Sang et Or risque d’être compliqué pour les joueurs du PSG.