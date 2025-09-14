Un nouveau patron est attendu au PSG !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Peu utilisé depuis le début de la saison avec le PSG, Khvicha Kvaratskhelia devrait bénéficier de davantage de temps de jeu dans les prochaines semaines, notamment en raison des blessures de Désiré Doué et d’Ousmane Dembélé. Après des débuts timides en 2025-2026, l’ailier géorgien doit redevenir un patron à Paris.

En janvier dernier, le PSG a peut-être sans le savoir, changé le cours de sa saison avec ce transfert. Contre 70M€, le club parisien signait Khvicha Kvaratskhelia en provenance de Naples. Rapidement, le Géorgien s’est imposé sous les ordres de Luis Enrique, devant un élément essentiel dans l’attaque parisienne. Auteur d’un but en finale de Ligue des Champions notamment, le nouveau numéro 7 du PSG connaît en revanche un début de saison plus compliqué.

Des débuts compliqués pour Kvaratskhelia Blessé pour le deuxième match de la saison en championnat face à Nantes, Kvaratskhelia n’a ainsi disputé que 41 minutes de jeu en championnat sans réussir à se distinguer. Avec les blessures de Désiré Doué et d’Ousmane Dembélé, le phénomène de 24 ans est amené à jouer davantage dans les prochaines semaines.