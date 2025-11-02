PSG : Le divorce justifié par Laure Boulleau !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Aujourd'hui consultante sur Canal+, Laure Boulleau avait rejoint la chaine cryptée après sa carrière de joueuse de football professionnelle. Durant celle-ci, l'ancienne arrière gauche n'a connu qu'un seul club : le PSG. Ayant joué 232 matchs avec le PSG, Laure Boulleau a dit stop en 2018 et elle avait ses raisons de prendre une telle décision.

Entre Laure Boulleau et le PSG, c'est une histoire d'amour qui a duré de longues années. L'ancienne internationale français avait ainsi juré fidélité au club de la capitale, ce qui l'a même amené à recaler Jean-Michel Aulas et l'OL à plusieurs reprises. Boulleau aura donc fait toute sa carrière sous le maillot parisien, ayant débuté 2005 et finissant par raccrocher les crampons en 2018. Pour la consultante sur Canal+, le moment était alors venu d'acter la séparation avec le PSG et le football tout simplement.

« J'étais très fatiguée physiquement et mentalement » C'est donc en tant que joueuse du PSG que Laure Boulleau a décidé de mettre fin à sa carrière en 2018. Pour quelles raisons ? Invitée de Hors Terrain il y a quelques mois, l'ancienne Parisienne expliquait : « J’ai arrêté ma carrière parce que j’étais très fatiguée physiquement et mentalement. Je dirais peut-être presque plus mentalement que physiquement. En fait, moi j’ai eu que des graves blessures. Je n’ai jamais eu de petites contractures. Moi c’était genre les croisés, le ménisque. Je me suis fait une blessure de l’ischio à gauche, c’était assez grave, ça m’a pénalisé et j’ai galéré pour revenir. Je suis revenue mais j’ai senti que c’était allé tellement loin au niveau de mon épuisement mental que ça m’avait fait un peu basculer en mode « pourquoi je fais ça ? ». Et ça m’a fait douter aussi, c’était peut-être la blessure de trop ».