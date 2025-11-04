Luis Enrique : Une décision complètement folle au PSG ?

Axel Cornic

Alors que tout le monde l’annonçait sur le banc des remplaçants à cause de pépins récurrents à la cuisse, Ousmane Dembélé a été titularisé ce mardi soir, à l’occasion du choc de Ligue des Champions face au Bayern Munich. Un choix audacieux de la part de Luis Enrique, qui prend toutefois quelques risques avec sa star.

On s’est peut-être tous fait prendre par ce coup de bluff. Pour le déplacement sur la pelouse du Bayern Munich en Ligue des Champions, Luis Enrique a décidé de sortir l’artillerie lourde. Ainsi, Ousmane Dembélé est bien titulaire aux côtés de Bradley Barcola et de Khvicha Kvaratskhelia.

« Est-ce que Luis Enrique prendrait ce risque ? » Certains pensent que ce n’est qu’un énième coup pour surprendre l’adversaire, mais d’autres se demandent plutôt si Luis Enrique ne prend pas des risques inconsidérés. « Un risque que Dembélé, au bout de 15 minutes, soit obligé de sortir ? Est-ce que Luis Enrique prendrait ce risque ? » s’est interrogé Samir Nasri, sur Canal+.