Ousmane Dembélé : Surprise au PSG, c’est officiel !

Pierrick Levallet

Pour le choc face au Bayern Munich, le PSG a réservé une belle surprise. Ces derniers jours, Ousmane Dembélé ressentait des sensations étranges aux ischio-jambiers. La tendance voulait donc que le Ballon d’Or 2025 démarre sur le banc ce mardi soir. Mais finalement, le champion du monde 2018 est titulaire.

Le choc face au Bayern Munich est le rendez-vous le plus important pour le PSG depuis le début de saison. Le club de la capitale, invaincu en Ligue des champions jusqu’à présent, veut naturellement poursuivre sur sa bonne série. Il était toutefois annoncé que Luis Enrique allait se passer des services d’Ousmane Dembélé au coup d’envoi ce mardi soir.

Dembélé titulaire contre le Bayern Munich Le Ballon d’Or 2025 avait ressenti des sensations étranges aux ischio-jambiers ces derniers jours. Il était donc pressenti que le PSG ne prenne aucun risque avec son champion du monde 2018. Mais contre toute-attente, Ousmane Dembélé sera bien titulaire ce mardi soir contre le Bayern Munich. Il sera épaulé par Khvicha Kvaratskhelia et Bradley Barcola sur le front de l’attaque.