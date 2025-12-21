Mbappé - Neymar : Il dit non à un énorme transfert !

Alexis Brunet

Aujourd’hui directeur sportif de la Qatar Sports League, Antero Henrique occupait quelques années auparavant un poste semblable au PSG. Le dirigeant portugais a notamment œuvré pour faire venir Neymar et Kylian Mbappé à Paris. Deux superstars qui ne sont pas forcément les bienvenues au Qatar. En effet, Henrique ne souhaite pas forcément attirer des joueurs pour vendre des maillots.

Pendant de nombreuses années, le PSG avait fait du recrutement de stars sa spécialité. Le club de la capitale faisait signer des joueurs de cette trempe pour l’aider à remporter la Ligue des champions, mais également pour vendre des maillots. Maintenant, cette époque semble révolue et cela a d’ailleurs permis à Paris d’enfin mettre la main sur la première C1 de son histoire la saison dernière.

« Nous ne voulons pas seulement des noms qui nous vendent des maillots » Autrefois directeur sportif du PSG ayant notamment travaillé pour faire venir Neymar ou bien Kylian Mbappé, Antero Henrique occupe désormais des fonctions semblables au sein de la Qatar Sports League. Le dirigeant portugais espère faire progresser le championnat qatarien et selon lui ce n’est pas en signant des stars que cela va marcher. « Les deux joueurs que vous citez (Neymar et Mbappé) sont des talents incomparables. Mais, en tant que concept général pour le présent et l'avenir, nous ne voulons pas seulement des noms, mais des noms qui performent, en laissant également la place à des jeunes qui ont un grand avenir. Au niveau asiatique, nous avons un grand nom, comme Afif, qui est également une grande marque en dehors du terrain. Je veux dire par là que nous voulons des stars, oui, mais que toutes aient de grandes performances sur le terrain. Nous ne voulons pas seulement des noms qui nous vendent des maillots en dehors du terrain », a déclaré Henrique lors d’une interview accordée à Marca.