Mbappé quitte le PSG, du très lourd est annoncé !

Alexis Brunet

Pendant de nombreuses années, Kylian Mbappé a fait le bonheur du PSG avant de partir au Real Madrid à l’été 2024. Le champion du monde réalise de très belles choses en Espagne et, à en croire Antero Henrique, qui l’avait fait venir à Paris, l’attaquant est bien parti pour être l’un des tout meilleurs pendant encore un long moment.

Arrivé en 2017 au PSG, Kylian Mbappé a rapidement mis tout le monde d’accord. D’abord vu comme un jeune pétri de talent, l’attaquant est petit à petit devenu l’un des meilleurs joueurs du monde à son poste. Le champion du monde 2018 a remporté de très nombreux trophées avec Paris, dont il est toujours aujourd’hui le meilleur buteur.

« C'était déjà une personne très mature » Lors de son arrivée au PSG à l’été 2017, Kylian Mbappé avait fait la connaissance d’Antero Henrique, le directeur sportif parisien de l’époque. Alors tout jeune, le Français avait déjà marqué le dirigeant portugais, comme il l’a confié à Marca. « À 18 ans, c'était déjà une personne très mature, en plus d'avoir un potentiel unique. J'ai également été frappé par sa soif de victoire. C'était un joueur avec une énergie qui enthousiasmait. »