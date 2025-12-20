Transfert au Real Madrid : L’OL se fait calmer !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

À la recherche d’un attaquant, l’OL devrait bientôt accueillir Endrick en provenance du Real Madrid, dans le cadre d’un prêt jusqu’à la fin de la saison. Frank Leboeuf espère que son passage en Ligue 1 sera un succès, mais estime que revanche que l’international brésilien ne va pas changer le visage des Gones à lui tout seul.

Sauf retournement de situation, l’OL tient déjà un premier renfort cet hiver en la personne d’Endrick. Très peu utilisé apr Xabi Alonso, l’attaquant âgé de 19 ans devrait être prêté jusqu’à la fin de la saison, avant de retourner au Real Madrid l’été prochain. Une solution de plus pour Paulo Fonseca, mais l’international brésilien (14 sélections) peut-il être le facteur X des Gones en deuxième partie de saison ?

« Si tu ne donnes pas un bon ballon à un avant-centre, il va avoir du mal » « Moi j’ai toujours une grande question. Si tu ne donnes pas un bon ballon à un avant-centre, il va avoir du mal. On le voit avec Haaland, qui est le meilleur attaquant au monde. Mais si tu ne le fournis pas, le mec ne marque pas un but. Il ne peut pas se créer une occasion tout seul. Il y a des joueurs qui étaient capables de faire ça, comme Sonny Anderson, puisqu’on parle de l’OL. Il y avait des joueurs comme ça : Didier Drogba, Thierry Henry aussi… Mais certains ont besoin qu’on leur donne les bons ballons, et ce n'est pas forcément facile », a répondu Frank Leboeuf quand la question lui a été posée par MadeInFOOT.