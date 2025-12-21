PSG : Le mercato relancé avec cette annonce !

Annoncé avec insistance sur le départ alors qu'il fait figure d'éternelle doublure depuis son arrivée au PSG, Lucas Beraldo envisage-t-il vraiment de changer d'air ? Un membre de son entourage met les choses au clair pour son avenir et relance le mercato hivernal en indiquant clairement qu'il ne bougerait pas en janvier.
Recruté par le PSG en janvier 2024 en provenance de São Paulo pour 20M€, Lucas Beraldo (22 ans) doit encore et toujours affronter une rude concurrence dans le secteur défensif du club de la capitale. Barré par Marquinhos, Pacho, Zabarnyi ou encore Hernandez, l'international brésilien est d'ailleurs annoncé avec insistance sur le départ puisqu'il perdrait patience, et ce malgré un contrat qui court jusqu'en 2028 avec le PSG.
Luis Enrique évoque Beraldo
Luis Enrique a récemment fait le point sur la situation de Beraldo au PSG : « Il est très jeune, mais il a beaucoup d’expérience, une personnalité. C’est un joueur que j’aime particulièrement pour sa capacité à jouer avec le ballon, à défendre de manière intelligente. Je suis content de lui. En ce moment, il ne joue pas tous les matches qu’il veut, mais c’est comme ça dans cette équipe », a indiqué le coach espagnol du PSG. Mais un départ est-il pour autant d'actualité cet hiver pour Beraldo ?
« Il y a eu beaucoup de spéculations »
Interrogé samedi dans les colonnes de L'EQUIPE, un membre de l'entourage de Lucas Beraldo lâche une réponse cash sur son avenir au PSG : « Jouer au PSG est un privilège. Depuis son arrivée (en janvier 2024), il a déjà remporté presque tous les titres possibles à un si jeune âge, ce que très peu de joueurs dans le monde peuvent se vanter d'avoir accompli. Il y a eu beaucoup de spéculations et de fausses informations concernant son avenir. La réalité est simple : pour l'instant, il se concentre pleinement sur son travail quotidien et sur l'aide qu'il peut apporter au PSG pour atteindre ses objectifs ». Voilà qui est clair et qui va donc peut-être relancer les plans du PSG pour le mercato.