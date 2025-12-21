PSG : Le mercato relancé avec cette annonce !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Annoncé avec insistance sur le départ alors qu'il fait figure d'éternelle doublure depuis son arrivée au PSG, Lucas Beraldo envisage-t-il vraiment de changer d'air ? Un membre de son entourage met les choses au clair pour son avenir et relance le mercato hivernal en indiquant clairement qu'il ne bougerait pas en janvier.

Recruté par le PSG en janvier 2024 en provenance de São Paulo pour 20M€, Lucas Beraldo (22 ans) doit encore et toujours affronter une rude concurrence dans le secteur défensif du club de la capitale. Barré par Marquinhos, Pacho, Zabarnyi ou encore Hernandez, l'international brésilien est d'ailleurs annoncé avec insistance sur le départ puisqu'il perdrait patience, et ce malgré un contrat qui court jusqu'en 2028 avec le PSG.

Luis Enrique évoque Beraldo Luis Enrique a récemment fait le point sur la situation de Beraldo au PSG : « Il est très jeune, mais il a beaucoup d’expérience, une personnalité. C’est un joueur que j’aime particulièrement pour sa capacité à jouer avec le ballon, à défendre de manière intelligente. Je suis content de lui. En ce moment, il ne joue pas tous les matches qu’il veut, mais c’est comme ça dans cette équipe », a indiqué le coach espagnol du PSG. Mais un départ est-il pour autant d'actualité cet hiver pour Beraldo ?