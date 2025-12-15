Hugo Lloris : Transfert validé au PSG !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Légende de l'équipe de France, Hugo Lloris s'est prononcé sur la situation de Lucas Chevalier, vivement critiqué depuis qu'il a signé au PSG l'été dernier. Mais pour l'ancien capitaine des Bleus, qui valide ce transfert, il faut juste être patient avant de voir l'ancien Lillois retrouver son meilleur niveau.

Hugo Lloris valide le transfert de Chevalier « Je trouve les critiques assez sévères mais c’est ainsi quand on joue dans un top club comme le PSG où il y a beaucoup plus d’attentes et de pression. Lille est un grand club et pas plus tard que l’an passé, il y était monstrueux. Je dirais qu’il y a des étapes dans une carrière. Je ne me fais pas de soucis pour lui. Je ne le connais pas personnellement mais il me semble qu’il a la tête sur les épaules pour atteindre son potentiel. Je pense qu’il a un grand avenir devant lui. Il joue dans l’un des plus grands clubs européens, qui vient de gagner la Ligue des champions », lâche l'ancien capitaine de l'équipe de France dans une interview accordée au JDD, avant de poursuivre.