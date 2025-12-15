Hugo Lloris : Transfert validé au PSG !

Légende de l'équipe de France, Hugo Lloris s'est prononcé sur la situation de Lucas Chevalier, vivement critiqué depuis qu'il a signé au PSG l'été dernier. Mais pour l'ancien capitaine des Bleus, qui valide ce transfert, il faut juste être patient avant de voir l'ancien Lillois retrouver son meilleur niveau.
Ancien gardien de l'équipe de France, Hugo Lloris s'est longuement prononcé sur la situation de Lucas Chevalier, critiqué depuis le début ses débuts avec le PSG. Cependant, l'ex-capitaine des Bleus valide le choix du club de la capitale d'avoir recruté l'ancien portier du LOSC.
Hugo Lloris valide le transfert de Chevalier
« Je trouve les critiques assez sévères mais c’est ainsi quand on joue dans un top club comme le PSG où il y a beaucoup plus d’attentes et de pression. Lille est un grand club et pas plus tard que l’an passé, il y était monstrueux. Je dirais qu’il y a des étapes dans une carrière. Je ne me fais pas de soucis pour lui. Je ne le connais pas personnellement mais il me semble qu’il a la tête sur les épaules pour atteindre son potentiel. Je pense qu’il a un grand avenir devant lui. Il joue dans l’un des plus grands clubs européens, qui vient de gagner la Ligue des champions », lâche l'ancien capitaine de l'équipe de France dans une interview accordée au JDD, avant de poursuivre.
«Il a tout pour s’épanouir et faire partie des plus grands»
« Il a tout pour s’épanouir et faire partie des plus grands. Comme Mike, j’aime son style de jeu, j’aime les gardiens de but (sourire). Il faut aussi dire qu’il évolue dans un style de jeu bien précis avec Luis Enrique. Même s’il est un gardien moderne avec cette faculté à construire le jeu de derrière, il existe une phase d’adaptation. Je l’ai connue sous l’ère Pochettino à Tottenham. Tu perds beaucoup d’énergie et d’influence à participer au jeu et parfois, il t’en manque un peu dans les moments importants pour faire les arrêts. Certains gardiens n’ont pas cette contrainte de jouer de derrière, ils sont uniquement concentrés sur les arrêts qu’ils doivent faire en tant que gardien. Lui est également le premier relanceur de l’équipe, c’est plus exigeant mais je trouve qu’il le fait très bien. Il va évoluer et gommer ces petites choses, je ne suis pas inquiet pour lui », ajoute Hugo Lloris.