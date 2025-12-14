Ca part au clash à l'OM, il balance sur son divorce à la télé !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Roberto De Zerbi est réputé pour être proche de ses joueurs. Transparant et sans langue de bois, l'entraîneur transalpin ne passe pas par quatre chemins pour se faire entendre. Si bien qu'un échange avec Lillian Brassier au cours d'un entraînement la saison dernière pourrait bien avoir été l'élément déclencheur de son départ de l'OM. Il raconte.

Lilian Brassier a été l'une des premières recrues enregistrées par l'OM pour lancer l'ère-Roberto De Zerbi. Toutefois, le défenseur français alors âgé de 24 ans débarquait du côté du Stade Brestois sous la forme d'un prêt. Cependant, le courant n'est clairement pas passé entre le natif d'Argenteuil et le coach italien.

«De Zerbi avait dit qu'un joueur du centre de formation avait appris en trois jours ce que vous avez mis 3 mois à comprendre» Au bout d'une dizaine d'apparitions sous le maillot de l'OM, Lilian Brassier voyait son aventure dans la cité phocéenne toucher à sa fin avec un départ du côté du Stade Rennais pendant le dernier mercato hivernal. Finalement, Brassier a été définitivement transféré au sein du club breton où il avait effectué sa formation à l'académie. En interview pour beIN SPORTS avant la réception de Brest au Roazhon Park samedi (3-1), Lilian Brassier a vu le journaliste de la chaîne lui poser la question suivante. « Un jour à l'entraînement, Roberto De Zerbi avait dit qu'un joueur du centre de formation avait appris en trois jours ce que vous avez mis 3 mois à comprendre, c'est vrai ? C'est dur si c'est vrai ».