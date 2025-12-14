Kylian Mbappé : En pleine séparation, il drague une star !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Kylian Mbappé a forcé pour quitter le PSG libre de tout contrat à l'été 2024 comme sa clause signée dans son bail au printemps 2022 le lui permettait. Néanmoins, sept ans avant de s'envoler pour la capitale espagnole et le Real Madrid, Mbappé n'avait d'yeux que pour le Paris Saint-Germain et avait missionné Thiago Silva pour faciliter sa nouvelle aventure parisienne lorsqu'il était encore à Monaco.

Kylian Mbappé sortait d'un exercice au cours duquel il s'était révélé aux yeux de la France, de l'Europe grâce à l'épopée monégasque jusqu'en demi-finale de Ligue des champions, voire du monde. Du haut de ses 18 ans, le jeune talent remportait le championnat et affrontait donc le PSG dans le cadre du Trophée des champions qui se déroulait en juillet à l'époque. Et ce, quelques jours avant la signature de Neymar en provenance du FC Barcelone pour 222M€.

«Je veux venir aussi et faire partie de cette équipe. Si tu peux en parler au président» Cependant, Neymar ou pas, la volonté première de Kylian Mbappé en cet été 2017 n'était pas de dire oui au Real Madrid qui le courtisait en parallèle, mais bien au Paris Saint-Germain. C'est en effet ce qu'on peut tirer de l'échange entre Thiago Silva et celui qui deviendra un an plus tard champion du monde avec l'équipe de France en Russie. « Neymar et Mbappé au PSG ? C'était une très belle histoire pourtant. Je me souviens du Trophée des champions contre le Monaco de Kylian Mbappé au Maroc (victoire 2-1 du PSG, le 29 juillet 2017, à Tanger). À la fin du match, Mbappé voulait échanger avec moi. Il m'a dit : "Même si Neymar signe, je veux venir aussi et faire partie de cette équipe. Si tu peux en parler au président" ».