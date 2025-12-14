Transfert à la Mbappé : C’est la guerre entre le PSG et le Real Madrid !

Alexis Brunet

S’il ne prolonge pas bientôt avec Liverpool, Ibrahima Konaté sera libre de s’engager où il le veut gratuitement l’été prochain. Les Reds ont peur de perdre leur défenseur central, qui est très courtisé. En effet, le PSG, mais également le Real Madrid tentent depuis plusieurs semaines de l’attirer.

Cet été, certains joueurs de l’équipe de France devront trancher leur avenir en club avant le début de la Coupe du monde. C’est le cas d’Ibrahima Konaté notamment, qui est pour le moment en fin de contrat l’été prochain avec Liverpool. Des discussions existent avec les Reds pour une prolongation, mais rien n’est signé encore.

Le PSG est sur le dossier Du fait de sa grande expérience et de la possibilité de l’attirer librement, Ibrahima Konaté est un joueur très convoité. D’après les informations de CaughtOffside, le PSG fait notamment partie des prétendants et il aurait été identifié par le club de la capitale comme le parfait remplaçant à Marquinhos qui va peut-être quitter Paris l’été prochain.