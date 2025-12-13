Mercato : L’OM lui passe un coup de fil, il révèle le projet pour signer !

A l’été 2023, Bamo Meïté quittait le FC Lorient pour rejoindre l’OM. D’abord prêté puis transféré définitivement, l’Ivoirien ne souhaitait initialement pas rejoindre le club phocéen. Si Meïté a fini par bel et bien poser ses valises à Marseille, il a balancé sur les coulisses de son départ pour la Canebière. C’est ainsi qu’il a notamment révélé le projet que l’OM lui avait promis au téléphone.
Très actif à chaque mercato, l’OM n’a toutefois pas connu que des réussites dans son recrutement. Si le club phocéen a fait des gros coups, il y a aussi eu des échecs. Bamo Meïté en fait partie, lui qui est actuellement prêté à Lorient. C’est d’ailleurs en provenance des Merlus que l’Italien était arrivé à l’été 2023. N’ayant pas énormément eu sa chance à l’OM, Meïté avait pourtant clairement été prévenu par les Phocéens.
« Tu vas jouer les seconds rôles, on a besoin de toi »
Interrogé par Le Télégramme, Bamo Meïté a raconté les coulisses de son départ de Lorient, révélant notamment le contenu de son appel avec l’OM. L’Ivoirien a alors confié : « Quand l’OM m’appelle pour échanger sur le projet, je suis assez étonné. Au même moment, ça ralentit un peu avec Francfort. On a vite trouvé un accord. Le projet était clair : « Tu vas jouer les seconds rôles, on a besoin de toi, il y a plein de matchs dans la saison. On joue la Ligue Europa, tu es jeune, tu n’as jamais fait de compétition européenne » ».
« Ça me parle direct »
« Moi, ça me parle direct. Mais le club (Lorient) commence à me dire qu’il n’est pas sûr de vouloir me laisser partir. Moi, il faut que je sente le truc. À partir du moment où je le voulais, il fallait que je parte », a ensuite confié Bamo Meïté.