Mercato : L’OM lui passe un coup de fil, il révèle le projet pour signer !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

A l’été 2023, Bamo Meïté quittait le FC Lorient pour rejoindre l’OM. D’abord prêté puis transféré définitivement, l’Ivoirien ne souhaitait initialement pas rejoindre le club phocéen. Si Meïté a fini par bel et bien poser ses valises à Marseille, il a balancé sur les coulisses de son départ pour la Canebière. C’est ainsi qu’il a notamment révélé le projet que l’OM lui avait promis au téléphone.

Très actif à chaque mercato, l’OM n’a toutefois pas connu que des réussites dans son recrutement. Si le club phocéen a fait des gros coups, il y a aussi eu des échecs. Bamo Meïté en fait partie, lui qui est actuellement prêté à Lorient. C’est d’ailleurs en provenance des Merlus que l’Italien était arrivé à l’été 2023. N’ayant pas énormément eu sa chance à l’OM, Meïté avait pourtant clairement été prévenu par les Phocéens.

« Tu vas jouer les seconds rôles, on a besoin de toi » Interrogé par Le Télégramme, Bamo Meïté a raconté les coulisses de son départ de Lorient, révélant notamment le contenu de son appel avec l’OM. L’Ivoirien a alors confié : « Quand l’OM m’appelle pour échanger sur le projet, je suis assez étonné. Au même moment, ça ralentit un peu avec Francfort. On a vite trouvé un accord. Le projet était clair : « Tu vas jouer les seconds rôles, on a besoin de toi, il y a plein de matchs dans la saison. On joue la Ligue Europa, tu es jeune, tu n’as jamais fait de compétition européenne » ».