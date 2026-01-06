Une menace à 30M€ : C'est la panique au Paris FC !

Axel Cornic

La vie n’est pas simple en Ligue 1, même quand on est le Paris FC et qu’on a des investisseurs extrêmement solides. Actuellement 15e, l’autre club parisien a bien l’intention de se maintenir et cela passera sans aucun doute par des nouveaux recrutements lors du mercato hivernal.

La montée du Paris FC a suscité un grand engouement l’été dernier, mais le soufflé est vite retombé. Car la réalité de la Ligue 1 a été cruelle avec le voisin du PSG, qui a collectionné 9 défaites, 5 nuls et seulement 3 victoires depuis le début de la saison. Un maigre bilan, qui pousse les dirigeants à agir au plus vite.

Sidiki Chérif, le nouveau coup du Paris FC ? Avec le début du mercato hivernal, des nombreuses pistes ont commencé à fuser autour du PFC. C’est notamment le cas avec Sidiki Chérif, grande révélation de la première partie de saison du côté du SCO Angers. A seulement 19 ans, l’attaquant s’est affirmé comme un titulaire indiscutable de l’équipe dirigée par Alexandre Dujeux, marquant quatre buts en Ligue 1.