Une menace à 30M€ : C'est la panique au Paris FC !

La vie n’est pas simple en Ligue 1, même quand on est le Paris FC et qu’on a des investisseurs extrêmement solides. Actuellement 15e, l’autre club parisien a bien l’intention de se maintenir et cela passera sans aucun doute par des nouveaux recrutements lors du mercato hivernal.
La montée du Paris FC a suscité un grand engouement l’été dernier, mais le soufflé est vite retombé. Car la réalité de la Ligue 1 a été cruelle avec le voisin du PSG, qui a collectionné 9 défaites, 5 nuls et seulement 3 victoires depuis le début de la saison. Un maigre bilan, qui pousse les dirigeants à agir au plus vite.
Sidiki Chérif, le nouveau coup du Paris FC ?
Avec le début du mercato hivernal, des nombreuses pistes ont commencé à fuser autour du PFC. C’est notamment le cas avec Sidiki Chérif, grande révélation de la première partie de saison du côté du SCO Angers. A seulement 19 ans, l’attaquant s’est affirmé comme un titulaire indiscutable de l’équipe dirigée par Alexandre Dujeux, marquant quatre buts en Ligue 1.
La concurrence s’annonce féroce
Mais le Paris FC n’est pas le seul club sur les traces de Sidiki Chérif ! D’après les informations de Calciomercato.it, l’attaquant susciterait énormément de convoitises aux quatre coins de l’Europe avec notamment l’AC Milan, Crystal Palace, Villarreal, Stuttgart, Francfort ainsi que le Borussia Mönchengladbach qui aimeraient s’offrir ses services. Et du côté d’Angers on voit en grand, avec un transfert record à 30M€.