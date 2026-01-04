Transfert à 30M€ : C'est la panique au Paris FC !

Amadou Diawara

Pour renforcer la pointe de son attaque, le Paris FC aimerait arracher Sidiki Chérif au SCO d'Angers. Toutefois, le club francilien est soumis à une lourde concurrence sur ce dossier. En effet, Villarreal, le Borussia Mönchengladbach, l'Eintracht Francfort, Hambourg, Crystal Palace, Stuttgart et l'AC Milan seraient également sur les traces du crack de 19 ans.

Alors que le mercato hivernal a ouvert ses portes ce jeudi, le Paris FC voudrait frapper un grand coup sur le marché. Ayant programmé plusieurs transferts dans le sens des arrivées, le club présidé par Pierre Ferracci prévoirait notamment de recruter un nouvel avant-centre. En ce sens, le PFC aurait coché le nom de Sidiki Chérif, sous contrat jusqu'au 30 juin 2028 avec le SCO d'Angers.

Mercato : C'est la guerre pour Sidiki Chérif D'après les indiscrétions de la Gazzetta dello Sport, le Paris FC va devoir batailler ferme pour boucler la signature de Sidiki Chérif cet hiver. En effet, la pépite de 19 ans aurait une grosse cote de popularité sur le marché.