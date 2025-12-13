Un des «meilleurs joueurs d’Europe» à l’OM, la folle annonce !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Comme le pense Roberto De Zerbi, pour Pierre-Emile Hojbjerg aussi, Mason Greenwood fait partie des meilleurs joueurs d’Europe à l’heure actuelle. Quelqu'un qu’il apprécie beaucoup par ailleurs et qui a « énormément grandi » depuis son arrivée à l’OM, où il est parfaitement intégré au sein du vestiaire.

Après avoir mis Mason Greenwood dans la catégorie des « meilleurs attaquants d’Europe » mardi, au sortir de la victoire face à l’Union Saint-Gilloise (2-3), Roberto De Zerbi est allé encore plus loin vendredi en conférence de presse. Pour l’entraîneur de l'OM, l’attaquant âgé de 24 ans a même « des qualités dignes du Ballon d’Or. »

« Je n'en vois pas d'autres en Europe des joueurs du même niveau » « Je le vois tous les jours, son potentiel est énorme, je n'en vois pas d'autres en Europe des joueurs du même niveau. Il a le potentiel d'un Ballon d'Or, à lui de comprendre s'il veut tout faire pour lutter pour le Ballon d'or ou non. Il a des qualités dignes du Ballon d’Or », a déclaré Roberto De Zerbi. Pierre-Emile Hojbjerg n’est pas allé aussi loin, mais a lui aussi encensé son coéquipier.