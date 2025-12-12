Un Ballon d’Or à l’OM : De Zerbi annonce du très lourd !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Encore une fois cette saison, face à l’Union Saint-Gilloise, Mason Greenwood a crevé l'écran avec l'OM. Depuis le début de cet exercice, l’Anglais enchaine les performances de haute volée et bien évidemment, cela ne passe clairement pas inaperçu. Greenwood impressionne tout le monde, Roberto De Zerbi le premier, lui qui voit un potentiel de Ballon d’Or chez son joueur.

Vainqueur sur la pelouse de l’Union Saint-Gilloise, l’OM a fait un pas de plus vers la qualification pour la suite de la Ligue des Champions. Un succès obtenu par le club phocéen grâce à un très grand Mason Greenwood. C’est désormais une habitude cette saison, l’Anglais porte clairement la formation olympienne sur ses épaules. Et voilà que ces performances pourraient faire à l’avenir de Greenwood un candidat au Ballon d’Or.

« Il a le potentiel d'un Ballon d’or » Roberto De Zerbi voit grand pour l’avenir de Mason Greenwood. En conférence de presse ce vendredi, l’entraîneur de l’OM a ainsi lâché à propos de l’Anglais : « Je le vois tous les jours, son potentiel est énorme, je n'en vois pas d'autres en Europe des joueurs du même niveau. Il a le potentiel d'un Ballon d'or, à lui de comprendre s'il veut tout faire pour lutter pour le Ballon d'or ou non. Il a des qualités dignes du Ballon d’or ».