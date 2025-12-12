Un Ballon d’Or à l’OM : De Zerbi annonce du très lourd !

Encore une fois cette saison, face à l’Union Saint-Gilloise, Mason Greenwood a crevé l'écran avec l'OM. Depuis le début de cet exercice, l’Anglais enchaine les performances de haute volée et bien évidemment, cela ne passe clairement pas inaperçu. Greenwood impressionne tout le monde, Roberto De Zerbi le premier, lui qui voit un potentiel de Ballon d’Or chez son joueur.
Vainqueur sur la pelouse de l’Union Saint-Gilloise, l’OM a fait un pas de plus vers la qualification pour la suite de la Ligue des Champions. Un succès obtenu par le club phocéen grâce à un très grand Mason Greenwood. C’est désormais une habitude cette saison, l’Anglais porte clairement la formation olympienne sur ses épaules. Et voilà que ces performances pourraient faire à l’avenir de Greenwood un candidat au Ballon d’Or.
« Il a le potentiel d'un Ballon d’or »
Roberto De Zerbi voit grand pour l’avenir de Mason Greenwood. En conférence de presse ce vendredi, l’entraîneur de l’OM a ainsi lâché à propos de l’Anglais : « Je le vois tous les jours, son potentiel est énorme, je n'en vois pas d'autres en Europe des joueurs du même niveau. Il a le potentiel d'un Ballon d'or, à lui de comprendre s'il veut tout faire pour lutter pour le Ballon d'or ou non. Il a des qualités dignes du Ballon d’or ».
« Qu'il soit plus constant »
« Je veux qu'il soit plus constant. Je sais qu'il doit presser avec plus d'intensité, il doit mieux gérer le ballon quand l'équipe est en difficulté, ne pas perdre facilement le ballon mais le garder pour permettre à l'équipe de monter. Regardez son deuxième but à la Drogba... Je me retourne et je me dis wow ! », a-t-il ajouté. A voir maintenant si Mason Greenwood réussira à confirmer cela…