C’est la catastrophe pour Christophe Urios !

Après la défaite sur la pelouse de Perpignan, l’ASM Clermont Auvergne devait absolument se racheter pour finir l’année 2025 sur une bonne note. C’est chose faite avec la belle victoire à domicile face à l’Union Bordeaux-Bègles de Maxime Lucu et de Louis Bielle-Biarrey (34-19), qui laisse toutefois un gout amer.

Sur courant alternatif depuis le début de la saison, Clermont n’y arrive pas. La fin d’année a d’ailleurs été très compliquée avec trois défaites consécutives entre Champions Cup et Top 14, notamment une face à un USAP qui n’avait pas remporté une seule rencontre de la saison avant de faire chuter les Auvergnats. Mais tout n’est pas à jeter...

Clermont gagne contre Bordeaux... Car les hommes de Christophe Urios ont réussi à relever la tête, en offrant à leurs supporters une victoire de prestige à domicile face à l’UBB, Champion d’Europe en titre. Et c’était le Harry Plummer show, puisque l’ouvreur clermontois a marqué 17 points à lui tout seul. Ce succès permet à Clermont de clore l’année à la 11e place, à trois points de la 6e, synonyme de qualification pour les phases finales.