C’est la catastrophe pour Christophe Urios !

Après la défaite sur la pelouse de Perpignan, l’ASM Clermont Auvergne devait absolument se racheter pour finir l’année 2025 sur une bonne note. C’est chose faite avec la belle victoire à domicile face à l’Union Bordeaux-Bègles de Maxime Lucu et de Louis Bielle-Biarrey (34-19), qui laisse toutefois un gout amer.
Sur courant alternatif depuis le début de la saison, Clermont n’y arrive pas. La fin d’année a d’ailleurs été très compliquée avec trois défaites consécutives entre Champions Cup et Top 14, notamment une face à un USAP qui n’avait pas remporté une seule rencontre de la saison avant de faire chuter les Auvergnats. Mais tout n’est pas à jeter...
Clermont gagne contre Bordeaux...
Car les hommes de Christophe Urios ont réussi à relever la tête, en offrant à leurs supporters une victoire de prestige à domicile face à l’UBB, Champion d’Europe en titre. Et c’était le Harry Plummer show, puisque l’ouvreur clermontois a marqué 17 points à lui tout seul. Ce succès permet à Clermont de clore l’année à la 11e place, à trois points de la 6e, synonyme de qualification pour les phases finales.
Mais perd Jauneau !
Mais tout n’est pas rose pour l’ASM ! Face à l’UBB, Christophe Urios a perdu son capitaine et demi de mêlée Baptiste Jauneau, sorti un peu après le début de la deuxième mi-temps. Et les nouvelles ne sont pas bonnes du tout, puisque Clermont a annoncé qu’il devrait être absent entre six et huit semaines, à cause d’une lésion musculaire à la cuisse droite. Dans le meilleur des cas, on ne devrait donc pas le voir avant le début du mois de février.