UBB : La vengeance de Christophe Urios !

Axel Cornic

Connu pour son travail à Oyonnax et au Castres Olympique, Christophe Urios semblait pouvoir s’éclater à l’Union Bordeaux-Bègles. Mais rien ne s’est passé comme prévu, puisque le manager a finalement été remercié et semble garder un souvenir amer de ce passage sur les rives de la Garonne.

Après une saison dernière très encourageante, Clermont semblait pouvoir jouer les trouble-fête. Mais les Jaunards ont surtout enchainé les déconvenues avec notamment trois défaites consécutives en Champions Cup, puis en Top 14 face à la lanterne rouge Perpignan (26-20).

« Aujourd’hui, j’ai vu le groupe qu’on construit » La crise s’est terminée de la meilleure des manières, puisque Clermont a enfin retrouvé la victoire et c’était à domicile face à l’UBB... un club que connait bien Christophe Urios ! « C’est une bonne réponse. Aujourd’hui, j’ai vu le groupe qu’on construit, qu’on avait vu sur la première partie de saison mais qu’on n’arrivait pas à retrouver depuis la reprise de novembre » a expliqué le manager clermontois, d’après La Montagne.