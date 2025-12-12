Greenwood : L’OM annonce un grand changement !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Gardien de but de l'OM depuis l'année dernière, Geronimo Rulli a débarqué quelques semaines après Mason Greenwood sur le mercato. L'Argentin a donc passé beaucoup de temps avec l'attaquant anglais, un joueur qui a fait parler ses qualités sur le terrain. Mais il a noté une grande différence entre le joueur qui a débarqué à l'OM et celui d'aujourd'hui.

Auteur de 13 buts en 20 matches depuis le début de la saison à l'OM, Mason Greenwood est actuellement le meilleur buteur de Ligue 1 pour le moment. L'attaquant de 24 ans répond présent à Marseille où ses qualités sont très appréciées. Le vestiaire confirme puisque Geronimo Rulli note une progression depuis l'arrivée de l'anglais à Marseille dans son jeu collectif.

« Mason est l'un des meilleurs coéquipiers que j'ai pu avoir dans ma carrière » L'année dernière, Mason Greenwood a débarqué tambour battant en multipliant les buts à l'OM. Mais il n'a pas échappé aux critiques lorsque les choses se sont moins bien passées. Geronimo Rulli confirme que l'Anglais présente des qualités extraordinaires. « Mason est l'un des meilleurs coéquipiers que j'ai pu avoir dans ma carrière. J'ai eu beaucoup de bons joueurs, des joueurs spectaculaires aussi dans ma sélection. Après Léo Messi qui est dans une autre galaxie, Mason est capable de tout faire. De frapper du pied droit, du pied gauche, il va vite, il est intelligent. Il a commencé à travailler plus pour l'équipe. Le Mason d'aujourd'hui est complètement différent de celui qui est arrivé la saison dernière. Il a pris la responsabilité d'être l'un des meilleurs joueurs de la Ligue 1 et il est en train de bien faire. J'ai une bonne relation avec Mason. On travaille aussi beaucoup ensemble, sur les pénaltys. C'est un bon coéquipier pour s'entraîner ! » déclare le gardien en conférence de presse ce vendredi.