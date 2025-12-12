Greenwood - Départ de l’OM : La presse anglaise annonce le verdict !

Très performant avec l’OM, Mason Greenwood attire logiquement l’attention d’autres clubs. En ce sens, Tottenham et West Ham auraient été intéressés par l’attaquant âgé de 24 ans, mais un retour de ce dernier en Angleterre semble très peu probable, après les accusations de violences conjugales qui l’ont forcé à quitter Manchester United.
Auteur d’un doublé mardi lors de la victoire face à l’Union Saint-Gilloise (2-3) en Ligue des champions, Mason Greenwood totalise désormais 13 réalisations toutes compétitions confondues cette saison. Actuel meilleur buteur de Ligue 1, l’attaquant de l’OM serait dans le viseur de nombreux clubs.
Tottenham et West Ham cités parmi les prétendants de Greenwood
En Premier League, Tottenham et West Ham ont été annoncés sur la piste de Mason Greenwood, sous contrat jusqu’en juin 2029. Toutefois, TEAMtalk indique désormais qu’un retour en Angleterre, que le joueur âgé de 24 ans a quitté définitivement à l’été 2024 pour rejoindre l’OM, ne devrait pas se produire.
Un retour en Angleterre toujours très peu probable
En effet, selon TEAMtalk, il y aurait très peu de chances de voir Tottenham et West Ham aller plus loin dans ce dossier, en raison des réactions négatives que provoquerait un retour de Mason Greenwood. En 2022, l’Anglais avait été accusé de violence conjugale par sa compagne, une affaire qui avait marqué et choqué en Angleterre.