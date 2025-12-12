Greenwood - Départ de l’OM : La presse anglaise annonce le verdict !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Très performant avec l’OM, Mason Greenwood attire logiquement l’attention d’autres clubs. En ce sens, Tottenham et West Ham auraient été intéressés par l’attaquant âgé de 24 ans, mais un retour de ce dernier en Angleterre semble très peu probable, après les accusations de violences conjugales qui l’ont forcé à quitter Manchester United.

Auteur d’un doublé mardi lors de la victoire face à l’Union Saint-Gilloise (2-3) en Ligue des champions, Mason Greenwood totalise désormais 13 réalisations toutes compétitions confondues cette saison. Actuel meilleur buteur de Ligue 1, l’attaquant de l’OM serait dans le viseur de nombreux clubs.

Tottenham et West Ham cités parmi les prétendants de Greenwood En Premier League, Tottenham et West Ham ont été annoncés sur la piste de Mason Greenwood, sous contrat jusqu’en juin 2029. Toutefois, TEAMtalk indique désormais qu’un retour en Angleterre, que le joueur âgé de 24 ans a quitté définitivement à l’été 2024 pour rejoindre l’OM, ne devrait pas se produire.