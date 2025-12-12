PSG : Le mercato relancé par un plan B ?

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

En raison de sa situation contractuelle, Dayot Upamecano attise les convoitises et le PSG serait sur les rangs afin de le recruter libre l’été prochain. Une prolongation avec le Bayern Munich est toujours une possibilité et même si cela est la tendance, les dirigeants bavarois ont tout de même identifié deux potentiels successeurs à l’international français.

Comme le confiait Luis Campos en septembre dernier sur les ondes de RMC, la volonté du PSG est de continuer à franciser son effectif. « Dès qu’on peut rendre le PSG plus français, on le fait », a assuré le dirigeant parisien, qui pourrait avoir une autre occasion de le faire en attirant Dayot Upamecano.

Le Bayern Munich confiant pour la prolongation d’Upamecano… Car le défenseur âgé de 27 ans n’a pas encore prolongé son contrat avec le Bayern Munich, alors qu’il prend fin en juin 2026. Selon le journaliste Christian Falk, le PSG, ainsi que le Real Madrid, seraient toujours intéressés à l’idée de le recruter. Un dossier dans lequel le club allemand se veut optimiste.